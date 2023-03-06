Meral Akşener, adaylık duyurusu sonrası yemeğe katılmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından gazeteci Hande Fırat dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Fırat'ın aktardığına göre duyurunun ardından liderler yemeğe geçti ve Akşener katılmadı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamayla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, daha sonra masaya döndü. Altı liderin yaptığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu duyuruldu.

Duyuruda söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın adaylık konusundaki mutabakat metnine dair bilgiler verdi.

Duyurunun ardından liderlerin yemeğe geçmesi beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"Liderler yemeğe geçti, Akşener sofraya oturmadı"

CNN Türk ekranında gelişmeyi değerlendiren gazeteci Hande Fırat, yapılan adaylık duyurusu sonrası liderlerin yemeğe geçtiğini söyledi.

Ancak Fırat'ın aktardığına göre yemeğe Meral Akşener'in katılmadığı öğrenildi.

Fırat konuya ilişkin, "Meral Akşener, Saadet Partisi’ndeki yemeğe kalmadı. Gerekçesini bilmiyorum ama şu an için diğer liderler yemeğe geçti. Meral Hanım kalmadı ve ayrıldı. Dolayısıyla diğer liderler akşam yemeğini toplantıdan sonra birlikte yediler, ama o sofrada Meral Akşener yoktu." dedi.