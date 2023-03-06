Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki görevinden ayrıldı

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sözcü TV Genel Müdürü Yılmaz Özdil, görevinden ayrılma kararı aldı.

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Sözcü gazetesinin kanalı olan Sözcü TV geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Sözcü TV'nin kurucularından biri de gazeteci Yılmaz Özdil oldu.

Ancak bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Görevinden ayrıldı

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı.

Özdil'in kararını ekip arkadaşlarına ilettiği öne sürüldü.

Özdil'in kanaldan ayrılmasının ardından köşe yazılarına devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar'ın bakacağı öne sürüldü.

Akşener'e verdiği destek dikkat çekti

Öte yandan Sözcü TV'nin yayın hayatına başladığı ilk günlerde altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili kriz yaşandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

Akşener'in bu çıkışı ise Yılmaz Özdil tarafından haklı bulundu.

Özdil konuya ilişkin, "Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır." demişti.