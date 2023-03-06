CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerde 'İyi Parti dönüşü' başladı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin, İyi Parti'nin altılı masaya dönüşü sonrası yaptıkları paylaşımlar akıllara geldi.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve 'aday olun' dedi. İyi Parti Lideri'nin çağrısı iki belediye başkanında da karşılık bulmadı.

Yaşananların ardından İyi Parti yeni bir öneri getirdi. Buna göre İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği teklifi yapıldı.

Bu teklifin CHP tarafından kabul edileceği öğrenilirken, İyi Parti yeniden masaya döndü.

İyi Parti'nin masaya dönüşüyle muhalefet cephesindeki bazı isimlerin de dönüşleri aynı şekilde oldu.

Dönüşler başladı

Bu dönüşlerin başında ise muhalif gazeteci İrfan Değirmenci geldi.

Akşener'in hafta sonu yaptığı açıklamanın ardından "Tarih olacaksınız, haydi uğurlar ola..." paylaşımında bulunan Değirmenci, anında çark etti.

Değirmenci, İyi Parti'nin masaya dönmesiyle, "Birleşe birleşe kazanacağız" paylaşımında bulundu.

Değirmenci'nin yanı sıra Halk TV cephesinde bir tepki de Ayşenur Arslan'dan gelmişti.

Akşener tarih oldu paylaşımları unutuldu

Arslan, "Meral Akşener tarih oldu!! Umarım İmamoğlu ve Yavaş’a, yani bir başka partinin başkanlarına yönelik çağrısı hak ettiği yanıtı alacaktır." paylaşımında tepkisini dile getirdi.

Değirmenci'nin yanı sıra Arslan da, İyi Parti'nin masaya dönüşü sonrası İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahardır Erdem'in "NEREDE KALMIŞTIK?" tweet'ini paylaştı.



İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'dan sonra 'U' dönüşü yapan isimlerden biri Hayko Bağdat oldu.

Bağdat, "R.I.P. Rahmetli İyi Parti." paylaşımı yaparken bu sefer de, "Muhalefetin adayını belirlerken bütün tuşlara aynı anda bastık. Kemal Bey, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den oluşan bir kadro olarak gidiyoruz seçime. Erdoğan şok:)" dedi.