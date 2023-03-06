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Bartın'da 19 yaşındaki genç, kendisine engel olmak isteyen babasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'da 19 yaşındaki genç, kendisine engel olmak isteyen babasını öldürdü

BARTIN'da, psikolojik sorunları olan genç kendine zarar vermek isterken müdahale eden babasının boğazını kesip ölümüne neden oldu.

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Olay, Bartın’ın Amasra İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki psikolojik sorunları olan E.K. bıçakla kendine zarar vermek isterken bu sırada kendisine engel olmaya çalışan babası Esat Köse’yi (44) boğazından, annesi G.K.’yı da (42) kolundan yaraladı.

Olayın ardından ihbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba Esat Köse ve anne G.K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğazından yaralanan Esat Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne G.K.’nın tedavisi devam ederken E.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

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