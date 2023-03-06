"Depremden kaçtım" dedi dinlemediler! Antalya'ya geldiği gün yaşadı: Bunu yapmaları çok acı

Aynı günün gecesinde arabasındaki şarj aletini almak için apartmandan dışarı çıkan Tarık Atalar’ın önünü, iddiaya göre kendilerini sivil polis olarak tanıtan A.Ç. (39), A.K. (40) ve A.D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL’sini ve kimliğini alıp kaçtı.