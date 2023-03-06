"Depremden kaçtım" dedi dinlemediler! Antalya'ya geldiği gün yaşadı: Bunu yapmaları çok acı
Depremzede vatandaş, Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Antalya'ya geldiği gün yaşadığı şoku halen atlatamadı.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kalesalyan köyünde yaşayan Tarık Atalar, Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerde evleri yıkıldı.
Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Mersin’e yerleşen Atalar, ailesinin psikolojinin biraz rahatlaması için 4 Mart Cumartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına geldi.
Aynı günün gecesinde arabasındaki şarj aletini almak için apartmandan dışarı çıkan Tarık Atalar’ın önünü, iddiaya göre kendilerini sivil polis olarak tanıtan A.Ç. (39), A.K. (40) ve A.D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL’sini ve kimliğini alıp kaçtı.
Darp edildiğini de ileri süren Atalar’ın ihbarın üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçılar, adliyeye sevk edildi.