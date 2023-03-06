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Tarihi Dört Ayaklı Minare karbon fiberle güçlendirildi

Tarihi Dört Ayaklı Minare karbon fiberle güçlendirildi

Diyarbakır’da, Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen beş asırlık Dört Ayaklı Minare, karbon fiberle güçlendirildi.

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1500'lü yıllarda Akkoyunlu Kasım Bey tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camii'nin dört sütun üzerinde inşa edilmiş minaresi, Diyarbakır'ın tarihi yapıları arasında yer alıyordu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çatlayarak hasar alan minare, incelemeler yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde karbon fiberle güçlendirildi. 

Dört Ayaklı Minare'nin çevresine çekilen şeritler kaldırıldı, gelen yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmeye devam etti.

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