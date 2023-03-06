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Gelinimin 'beni kurtarın' sesi kulağımdan hiç gitmiyor

Gelinimin 'beni kurtarın' sesi kulağımdan hiç gitmiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlere memleketleri Adıyaman’da yakalanan ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan 60 yaşındaki Hatice Yılmaz, “Gelinimi kurtaramadık. Saat 4’e kadar beni kurtarın diye bağırdı ama onu kurtaramadık. Sesi kulağımdan hiç gitmiyor” dedi.

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Adıyaman’da enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ve Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bir eve yerleştirilen Hatice Yılmaz ve ailesi yaşadıklarını anlattı.

8 saat enkazda kaldım

8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını söyleyen Hatice Yılmaz, “Depremde 8 saat enkazın altındaydık, beni çıkardılar, ama gelinimi kurtaramadılar. Saat 4’e kadar gelinim “beni kurtarın” diye bağırdı ama onu kurtaramadık. Sesi kulağımdan hiç gitmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kızımın kaynanası buralıydı, Yozgat’ta çağırdılar geldik, herkes ellerinden gelen yardımı yapıyor. Burada mutluyuz” dedi.

Bize evimizi aratmıyorlar

Kızı Fatoş Korkmaz (43) ise Yozgat’ta kendilerini evlerindeymiş gibi ağırladıklarını belirterek, “Biz kendi imkanlarımızla Yozgat’a geldik. Buranın belediye başkanı ve kaymakamından Rabbim razı olsun, bizlere ev açtılar. Adıyaman’dan 12 kişi geldik, 3 kız kardeşim, annem ve çocuklarımızla geldik. Çocuklarımızı burada okula da yazdırdık. Onların her türlü ihtiyacı karşılandı, okul malzemeleri olsun kıyafet olsun. Halk olarak çok ilgililer, sürekli ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bize evimizi aratmadılar.” şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Ebrar Korkmaz da, “Adıyaman’dan geldim. Depremzedeyiz, lise son sınıf öğrencisiyim. Sınava hazırlanıyorum. Burada bize kitap yardımı yaptılar, okuluma devam etmiyorum. Burada gençlik merkezine gidip ders çalışıyorum ve orada eksiklerimi tamamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

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