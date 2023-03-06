SGK’dan EYT'lilere uyarı! Broşür dağıtıyorlar: 'Gelmenize gerek yok'

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, SGK yetkilileri ise vatandaşları “emekli olur” yazısı almak için kuruma gelmelerine gerek olmadığı konusunda uyardı.

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EYT, TBMM'de yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarındaki kuyruk devam ediyor.

EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar dilekçelerini vermek ve emeklilik işlemlerini halletmek için SGK binasının yolunu tutular. Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan SGK İl Binasında da vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdular. Yetkililer ise kuyruk oluşturan vatandaşların bazılarının “Emekli olur” yazısı için sıra beklediğini ifade ederek uyarıda bulundu.

EYT ile 7 yıl daha erken emekli olma fırsatı

EYT’nin yasalaşması ile 7 yıl erken emekli olduğunu dile getiren Adem Demirtaş, “Devletimizden Allah razı olsun. Hak kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Emekli olmak için dilekçemizi verdik. Şu anda 50 yaşındayım. Normalde 57 yaşında emekli olacaktım. EYT ile 7 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakaladım. 7 yıl daha beklemediğim için mutluyum” dedi.

55 yaşında emekli olacaktım. 52 yaşında emekli olmaya hak kazandım

Normal şartlarda 2026 yılını bekleyeceğini ifade eden Mustafa Pekdemir, “7 yıldır bu yasanın çıkmasını bekliyorum. Normalde 2026 yılında emekli olacaktım. Şimdi 8 bin 700 küsur günle emekli oluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bize destek olanlara şükranlarımı sunuyorum. 55 yaşında emekli olacaktım. 52 yaşında emekli olmaya hak kazandım” şeklinde konuştu.

“45 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORUM”

Yasa ile birlikte 45 yaşında emekli olmaya hak kazandığını vurgulayan Şerif Köksal ise “Emekliliğime 7 sene daha vardı. Emekli olacağım için seviniyorum. Rabb'im inşallah herkese nasip eder. 33 yıllık SGK’lıyım. EYT sayesinde 7 yıl daha erken emekli olacağım. Normal şartlarda 52 yaşında emekli olacaktım, şimdi ise 45 yaşında emekli oluyorum” ifadelerini kullandı.

SGK’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkiler başvuru için gelen vatandaşlara kapıda bilgilendirici broşür dağıtıyor. Emekli olacak vatandaşlara verilen bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor:

“Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza ‘Gelir/Aylık Ödenek Talep Belgesi’ ile başvurulması yeterlidir.

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Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce ‘emekli olur’ yazısı temin edilmek üzere sigortalıların kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’, ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi’ ve ‘Çalışma Hayatım’ ayrıca SGK’nın internet adresinde yer alan ‘Ne Zaman Emekli Olurum’ uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.