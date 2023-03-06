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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, "deprem" gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, "deprem" gündemiyle toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 11 ili vuran deprem ve seçim sürecinin Kabine'nin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

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Beştepe'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, 11 ili vuran deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Kalıcı konutların inşası tamamlanan kadar oluşturulacak konteyner kentler, altyapı çalışmaları ve inşa edilecek konutların projeleri ele alınacak. Bakanların, bu başlıklarda sunum yapması bekleniyor.

Deprem soruşturmaları ve fahiş kira artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için 2 yöntem var..

Birincisi Meclisin karar alması. İkinci ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilenmesi kararını vermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor.

Kabine'de terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının 15.38'de başladı.

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