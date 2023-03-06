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7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçılar durmuyor! Bugüne kadar...

7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçılar durmuyor! Bugüne kadar...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

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 6 Şubat'ta Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD'dan kritik uyarı

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

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