Görüntüler Hatay'dan geldi! Lodos bu hale getirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı.Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.Abone ol
İskenderun Körfezi'nde etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor. Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.
Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.
Öte yandan, depremlerin ardından kıyı bandının zarar gördüğü ilçede lodosun etkisiyle yükselen deniz sularının caddelere kadar gelmesi nedeniyle belediye ekipleri çalışma yapıyor.