Millet İttifakı'nın toplantısı 1 saat ertelendi! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener görüşmesi beklenecek

Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla 5 liderin kaldığı Millet İtitfakı'nın saat 14.000'te başlayacak toplantısı son dakika kararıyla ertelendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener'le yapacakları görüşmenin sonucu beklenecek...

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CHP, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geleceği Millet İttifakı toplantısı saat 15.00'e alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmek için toplanacak 5 lider, İYİ Pati lideri Meral Akşener'i ziyarete giden Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan gelecek cevabı beklemeye geçti...

Akşener'e, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu olsun. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" teklifinin yapıldığı ve iki Başkan'ın da Akşener'i buna ikna etmek için İYİ Parti'ye gittikleri belirtiliyor...

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