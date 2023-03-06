Son dakika CHP'den İYİ Parti'ye 5+1 teklifi! Meral Akşener'in reddedemeyeceği bir isim önerildi...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yapılacak Altılı Masa toplantısına katılmayacağını duyururken, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamasına saatler kala ise son kulis bilgilerine göre CHP'den İYİ Parti'ye yeni bir teklif gitti. İşte o teklifin ayrıntıları...

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Millet İttifakı'nı oluşturan 5 partinin lideri bugün Saadet Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını açıklamak için toplanıyor. O toplantıya saatler kala CHP Genel Merkezi önünde platformlar kurulmaya başlandı. Cumartesi günü masada bulunan diğer 5 parti lideri bir araya geldi ve 'Evet. Yola Akşener'siz devam' mesajını paylaştılar. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara'da kulislerdeki son bilgileri aktardı:

Sabaha kadar genel merkezler uyumadı

- Bir uzlaşma ihtimali var. Ankara'da şu sıralar kulisler çok hareketli ve taraflar arasında bir teklif alışverişi var bunu söyleyebilirim. Sabaha kadar iki partinin kurmayları uyumadı. Çalışmalar devam ediyor. Henüz İYİ Parti'den taraflara net bir yanıt verilmediği için tam olarak iş bitti, çözüldü diyemiyorum. Ama kulislerde konuşulanları anlatacağım. Bunlar ne kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmez 1-2 saat içerisinde öğreneceğiz.

CHP'den İyi Parti'ye yeni teklif

- Dün geceden beri yoğun bir trafik var. CHP'den İYİ Parti'ye giden bir teklif var. Bu teklif büyük ihtimalle şöyle; "Tamam. Biz 5'li masa olarak oturalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim. Siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkaran çoklu adayla seçime gidelim. İkinci turda muhalifetin adayına destek verelim. Böylece bugüne kadar masada altına imza atılmış ve İYİ Parti'nin de sıklıkla 'Masadan kalksak bile imza attığımız her şeyin arkasındayız' mesajını verdiği o metinlerde gerçerliliğini sağlasın.

'Büyük sürpriz bekleniyor

- Çok daha büyük sürprizlerden bahsediliyor. Ne bu sürprizler? Kulislerde konuşulanları aktaracağım. Bunlar birkaç saat sonra değişir mi, başka bir şeye evrilir mi göreceğiz. Ama konuşulanlar şunlar; Liderlerin gündemlerinde bir yol haritası vardı malum. Aday kimse o haritayı da birlikte açıklayacak ve kendi ağzından açıklayacak. O haritada olası kazanmaları durumunda hükümetin nasıl oluşacağı da yer alacaktı.

Akşener'in reddedemeyeceği isim önerildi

- Genel Başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı şeklinde görev almaları planlanıyordu. İYİ Parti'nin itirazları vardı. Şimdi benim öğrendiğime göre farklı bir formül öneriliyor bu başkan yardımcılıkları konusunda ve büyük ihtimalle öyle bir isim teklif edildi ki bu Meral Akşener olmayabilir. Ama Akşener'in de 'Olabilir' diyeceği bir isim başkan yardımcılığına önerilmiş vaziyette diyebilirim. Karşılıklı görüşmeler devam ediyor.

Bir takım sürpriz başka gelişmeler var

- Akşener masada 6. isim olarak oturmasa da ittifak zemini içerisinde kalarak, çoklu adaya giderek ve seçimin ikinci turunda sonuç almaya odaklanarak bir birliktelik sağlanabilir.

- CHP'nin İYİ Parti'ye teklifleri var. Eğer Meral Akşener kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrası bunlara 'Evet' demeye karar verirse farklı bir çerçevede yola devam kararı çıkabilir ve başkan yardımcılıkları konusunda da bir takım sürpriz yeni isimler, bir takım sürpriz başka gelişmeler de olabilir' deniyor şu an Ankara kulislerinde.