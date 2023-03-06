Bir maçta 15 gol yiyince hastaneye gitti, mucize eseri yaşadığını öğrendi

İSTANBUL'da yaşayan ve futbol oynayan 41 yaşındaki Şems Hakan Sönmez son maçlarda aşırı terleme ve yorulma yaşadı. Bir maçta kalede 15 gol yiyince sağlığında problem olduğunu düşünerek hastaneye giden Sönmez, mucize eseri yaşadığını öğrendi.

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İnsan Kaynakları Danışmanı olan 41 yaşındaki Şems Hakan Sönmez, iş hayatı dışında profesyonel olarak da futbol oynuyordu. Kaleci olan Sönmez, son zamanlarda maça çıktığında aşırı terlemeye ve yorulmaya başladı. Hatta aşırı yorulduğu için birkaç maçta da oynayamadı.

Sönmez, "Oynadığım maçlarda en çok 2-3 gol yiyordum. Son çıktığım maçta tam 15 gol yedim. Isınma hareketlerinde ve maçın ilk dakikalarında çabuk yorulma ve aşırı terlemeye başladım. Ellerimde güçsüzlük ve reflekslerinde azalma oluştuğu için topu tutamamaya başladım. Son maçımda 15 gol yiyince de bir problem olduğunu anladım." dedi.

Kol ve ayakları arasında...

Sabah'ın haberine göre, kol ve ayakları arasında ciddi kan basıncı farkıyla iç organlarına yeterince kan ulaşmayan Sönmez, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Korhan Erkanlı liderliğinde uzman ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"Çocukluk çağında düzeltilmesi gereken bir hastalıktır"

Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Şiddetli aort koarktasyonu olan hastanın kollar ve ayak arasındaki tansiyon farkı 120 mmhg'den fazlaydı. Normalde aort koarktasyonu çocukluk çağında düzeltilmesi gereken bir hastalıktır. Bu kadar şiddetli basınç farkı olan hastamızın bu yaşa kadar gelebilmesi sık karşılaşılan bir durum değildir. Ayrıca hastamızın ayaklarında şiddetli ağrı, erken yorulma, efor harcarken aşırı terleme, rahat yürüyememe şikayetleri vardı. Yapılan tetkiklerde iç organlara giden kan miktarı azalmıştı. Organlarda bozulma emareleri mevcuttu. Hastamızı acil ameliyata aldık. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Tüm organlarındaki kan akışı normal hale gelirken kollar ile ayaklar arasındaki tansiyon farkı da düzenlendi" dedi.

"Hayatım yeniden başladı"

Ameliyattan önce gergin ve stresli bir hayatı olduğunu söyleyen Sönmez, "Şimdi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyorum. Artık hayatımın kıymetini daha çok biliyorum. Ameliyattan sonra hayatım yeniden başladı diyebilirim" dedi.

Kaynak: Sabah