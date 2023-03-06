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Depremin merkez üssü Pazarcık'ta son durum!

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta son durum!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

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İlçede depremin ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Sonrasında başlatılan enkaz faaliyetleri ise sürüyor. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, bazı vatandaşlar yıkıntılar arasından çıkan değerli eşyalarını teslim alıyor.

Mahalle muhtarı Azil Gül, devletin her kademesinin afetzedeler için çalıştığını ifade ederek, "Devletimiz evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşallah vatandaşlarımız en kısa sürede evlerine kavuşacak." diye konuştu.

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