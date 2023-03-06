Muharrem İnce yalanladı ama belge ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile kurulan ittifaktan ayrılmasının ardından "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" açıklamasında bulunmuştu. İnce, Doğru Parti tarafından yayınlanan belge ile yalanlandı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.

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Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kuran Memleket Partisi Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldı. İnce'nin ittifakı bıraktığını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.

Özdağ, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

''O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim''

İnce ittifakı kabul etmedi

Özdağ'ın ardından açıklamada bulunan İnce, "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" diyerek Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kurduğunu yalanladı.

İnce'yi ittifak içinde olduğu Doğru Parti, yalanladı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.