Depremzede çocukların askerlere yazdığı not ağlattı

TSK tarafından deprem bölgesine kurulan Mehmetçik okullarında eğitim gören öğrencilerin, askerlere yazdığı notlar duygulandırdı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından, bölgede eğitim hizmetinin devamı için çadır okullar kuruldu. TSK'nın desteğiyle kurulan Mehmetçik okullarında deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler, eğitim öğretiminin yanı sıra psikososyal destek görmeye başladı.

Yaşanan süreçte, öğrenciler ile bölgede görevli askerler arasında da duygusal bir bağ kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, öğrencilerin askerler için çizdiği resimler ile yazdıkları mektupları paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları. Türkiye tek yürek" ifadelerine yer verildi.