Diri faya yasak var! MTA olumsuz rapor verirse inşaat yapılmayacak

TOKİ’nin konut yapmayı planladığı proje alanlarında MTA uzmanlarınca diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. MTA uzmanları bir sahaya olumsuz yanıtını verirse, o sahaya inşaat izni verilemeyecek.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MTA ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılan hazırlıklara göre, MTA’ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Diri faya yasak

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre TOKİ ile ortak çalışma yürütecek olan MTA uzmanları diri fay hatları ile proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya asla inşaat izni verilemeyecek.