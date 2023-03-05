Olaylı Bursaspor Amedspor maçı sonrası soruşturma başlatıldı! 7 kişi gözaltına alındı"

TFF 2. Lig'de Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bursa Valiliği, 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 3 güvenlik yöneticisi için de uzaklaştırma kararı çıktı.

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Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursa spor'un galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. 7 kişi gözaltına alındı, 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

7 gözaltı, 3 güvenlik yöneticisine uzaklaştırma

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Pankartlar kriz çıkarttı

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İçişleri bakanı soylu: görseller kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Olayların fitili maçtan önceki gece ateşlendi

Maçtan bir önceki gece Bursaspor taraftarı Amedspor'un kaldığı otelin önünde havai fişek patlatıp Mehter Marşı okudu. Maç günü ise olaylar alevlendi. Maç öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Sahaya maç boyunca madde yağmaya devam etti.

Karşılaşma bitti, soyunma odasında kavga sürdü. Amedspor, görevlilerin futbolculara fiziksel saldırıda bulunduğunu bildirdi.