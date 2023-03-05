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Vincent Aboubakar attı, Beşiktaş 3 maç sonra kazandı!

Vincent Aboubakar attı, Beşiktaş 3 maç sonra kazandı!

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligde 3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlılar puanını 43'e yükseltti. Öte yandan Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren yıldız golcü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri Salih ve Aboubakar'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını Ali Sowe kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra galip gelen Beşiktaş puanını 43'e yükseltirken Ankaragücü 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Alanyaspor'u misafir edecek.

Aboubakar siftah yaptı

Beşiktaş'taki 3. dönemine iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 karşılaşmada takıma skor katkısı sağlayamayan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında ilk golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, maçtan önce hem takım arkadaşlarına hem de teknik heyete güven veren ifadeler kullanarak, "Ankaragücü maçını boş geçmeyeceğim. Kendimi geldiğim ilk güne göre fiziksel açıdan da daha iyi hissediyorum. Artık gol atmaya başlayıp herkesi mutlu etmek istiyorum" demişti.

Şenol Güneş’ten 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

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