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Batman'da korku dolu anlar! Hasta yakını dehşet saçtı: Güvenlik görevlisi ve bir bebek yaralandı!

Batman'da korku dolu anlar! Hasta yakını dehşet saçtı: Güvenlik görevlisi ve bir bebek yaralandı!

BATMAN'da İluh Devlet Hastanesi'nde elinde bıçakla sağlıkçılara saldıran hasta yakını, bir güvenlikçiyi ve bebeği yaraladı. Saldırgan C.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Batman İluh Devlet Hastanesi acilinde meydana geldi. Hasta yakını C.N., elinde kesici aletle hedef gözetmeksizin sağa sola saldırdı.

Bıçaklı saldırgan, güvenlikçi Z.K. ve bir bebeği yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaralı bebek ve güvenlikçi tedavi altına alınırken, saldırgan C.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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