Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Şanlıurfa'da ağır hasar alan 6 katlı bir bina kendi kendine çöktü. Son dakika gelimeler geliyor...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da olduğu bina çökerken, ortalık toz duman oldu.

Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkaz altından ses alınması üzerine iş makinalarının yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürerken, bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.