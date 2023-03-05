BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina kendi kendine çöktü! Altında kalan var mı?

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Şanlıurfa'da ağır hasar alan 6 katlı bir bina kendi kendine çöktü. Son dakika gelimeler geliyor...

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki büyük depremin yıkıma neden olduğu 11 ilden biri olan Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da olduğu bina çökerken, ortalık toz duman oldu.

Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkaz altından ses alınması üzerine iş makinalarının yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürerken, bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Bakan İYİ Parti'den ailecek istifa etti! İYİ Parti'nin Eskişehir üyeleriydi
Eski Bakan İYİ Parti'den ailecek istifa etti! İYİ Parti'nin Eskişehir üyeleriydi
Mersin'den Kayseri'ye satmak için getirdi! Denetime takılınca işletme sahibine ceza yağdı
Mersin'den Kayseri'ye satmak için getirdi! Denetime takılınca işletme sahibine ceza yağdı
Deprem bölgesinde inşa edilecek konut sayısı! Bakan Murat Kurum: 227 bin 27 bina tespit ettik
Deprem bölgesinde inşa edilecek konut sayısı! Bakan Murat Kurum: 227 bin 27 bina tespit ettik
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi
Deprem soruşturmalarında sayı arttı
Deprem soruşturmalarında sayı arttı
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...
İYİ Parti ile CHP arasında yeni paslaşma! CHP'li vekil paylaştı, İYİ Parti'li vekil beğendi
İYİ Parti ile CHP arasında yeni paslaşma! CHP'li vekil paylaştı, İYİ Parti'li vekil beğendi
"Koray Aydın 5'li çete ile görüştü" iddiası! Koray Aydın'dan açıklama var
"Koray Aydın 5'li çete ile görüştü" iddiası! Koray Aydın'dan açıklama var
Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu toplantısı
Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu toplantısı
Cumhurbaşkanı adayı olurum diyen Ersan Şen'e İyi Parti'den ilk cevap geldi!
Cumhurbaşkanı adayı olurum diyen Ersan Şen'e İyi Parti'den ilk cevap geldi!
Katar Emirinden Türkiye'ye destek çağrısı
Katar Emirinden Türkiye'ye destek çağrısı
Yıkıcı depremlerin ardından bir ilçede artık zorunlu olacak! Sismik izolatör şartı
Yıkıcı depremlerin ardından bir ilçede artık zorunlu olacak! Sismik izolatör şartı