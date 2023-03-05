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Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' talimatı! Hiçbir şey olmamış gibi devam edin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı da partisine "CHP konusunda susun" talimatı verdi. Arka kapı diplomasisi devam ediyor yorumları arttı...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilileri ‘ittifak devam ediyormuş gibi’ davranma ve ‘sükunetli’ olma konusunda uyardığı belirtiliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın aktardığı kulis bilgisine göre Meral Akşener parti yöneticilerine şu talimatı verdi:

Herhangi bir olumsuz tavır alınmasın

“Belediye meclis üyeleri arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etsinler. Herhangi bir olumsuz tavır alınmasın. İttifak belediyesi, CHP’li belediye gibi tavır alınırsa yanlış olur. Oradan bir tepki gelirse de siz sakinlikle çözmeye gayret edin...”

Kılıçdaroğlu da CHP'yi uyarmıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK’sini olağanüstü topladığı görüşmede parti kurmaylarından İYİ Parti’yle ilgili tartışmalardan kaçınmasını istemişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerini, “biz yolumuza devam edeceğiz, söylenenlere cevap vermeyeceğiz” diyerek uyardığı iddia edilmişti. Parti kaynakları da aldıkları karar doğrultusunda CHP’nin, 'ne olursa olsun' saldırgan bir dil kullanmaktan kaçınacağını belirttiler.

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