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İYİ Parti ile CHP arasında yeni paslaşma! CHP'li vekil paylaştı, İYİ Parti'li vekil beğendi

İYİ Parti ile CHP arasında yeni paslaşma! CHP'li vekil paylaştı, İYİ Parti'li vekil beğendi

İYİ Parti ile CHP arasında cumhurbaşkanı adayı kavgası neredeyse karakolluk olmak üzere iken ilginç bir gelime yaşandı. CHP Milletvekili Akif Hazaçebi, "İYİ Parti ile ayrılık olmamalı" dedi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan bu paylaşımı beğendi...

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Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan çok sert çıkışının ardından İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim zirveye çıkarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti aleyhine paylaşım yapılmaması talimatı vermişti. İki gündür süren sert suçlamaların ardından bugün ilginç bir gelişme yaşandı. 

Yıllarca beraber yürüdük, ayrılık olmamalı

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasına ilişkin olarak, “İyi Parti'yle yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı” düşüncesini dile getirdi. Hamzeçebi Twitter hesabından "İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı." paylaşımı yaptı.

Meral Akşener'e çok yakın isim beğendi

CHP Milletvekili Hamzaçebi'nin bu paylaşımını ilk beğenenler arasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası sosyal medyadaki bu etkileşim, iki parti arasında arka kapı diplomasisinin sürdüğü şeklinde yorumlandı. 

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