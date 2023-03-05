"Koray Aydın 5'li çete ile görüştü" iddiası! Koray Aydın'dan açıklama var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li Çete" dediği işadamlarıyla gizlice görüştüğü iddia edildi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Koray Aydın, "Beşli Çete' temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İyi Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum" dedi.

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, ’beşli çete‘den Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’le görüştüğü yönündeki iddiayı yalanladı; yargı süreci başlatacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun 'beşli çete'ye yönelik açıklamaları'nın İyi Parti’nin masadan kalkmasının nedenlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Karanlık odaklar tarafından...

Koray Aydın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İyi Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen "Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır" deyip şöyle devam etti:

'5'li Çete' dahil tüm yağmacılardan...

"Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. 'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır."

Zamanlamasını milletimize bırakıyorum

"Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum."