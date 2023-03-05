Cumhurbaşkanı adayı olurum diyen Ersan Şen'e İyi Parti'den ilk cevap geldi!

Hukuk profesörü Ersan Şen, teklif gelmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemesine ilişkin İYİ Parti'den ilk yorum geldi. İYİ Partili Cihan Paçacı, "Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı" dedi.

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Avukat ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından, İYİ Parti Genel Merkezi’ne giden İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sadece televizyondan izledik

Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.