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Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: 100 bin dolarımı kurtarın

Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: 100 bin dolarımı kurtarın

Beyoğlu'nda bir binanın ikinci katındaki daire çıkan yangın sonucu alev alev yanmıştı. Evde yaşayan bir vatandaşın itfaiye ekiplerinden içerisinde 100 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) olan çantasının kurtarılmasını istediği o anların görüntüleri ortaya çıktı. Dikkat çeken o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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Beyoğlu Kasımpaşa’da önceki gün saat 03.15 sıralarında 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıkmıştı. Yangına uykusunda yakalanan bina sakinleri korku içinde sokağa koşmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtarmıştı.

İtfaiye iki kişiyi kurtardı

Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahaleyi yapmıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahalle sakinleri panik yaşamıştı. Yangın sonrası ölü olmazken, binada hasar meydana gelmişti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

“100 bin dolarımı kurtarın”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangın anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Daire alev alev yanarken, itfaiye olay yerine vardığı esnada bir vatandaş ekiplerden bir istekte bulundu. Vatandaşın ekiplere, “Evdeki çantamda 100 bin dolar var, onu kurtarın” demesi dikkat çekti. O anlar ise kameralara yansıdı.

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