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Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!

Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!

HATAY'da arama kurtarma çalışmalarına katılan kebapçı Ahmet Vurgun'un dikkati sayesinde depremde öldü sanılıp morga getirilen bir çocuğun hayatı kurtuldu. Çocuğun yaşadığını görenlerin sevinç çığlığı attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken en ağır hasar alan illerin biri de Hatay oldu. Hatay'da depremden etkilenen ilçelerden biri de İskenderun oldu. Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı.

Parmağının kıpırdadığını görünce!

Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. O gece yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Ahmet Vurgun, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Belen ilçesinde kebapçılık yapan Vurgun o anları şöyle anlattı:

Doktor: Cesetleri morga götürebilirsiniz

"6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, 'Cesetleri morga götürebilirsiniz' dedi. İki arkadaş morga getirdik."

Morgda 15 bebeğin görüntüsünü alırken

Duygulandım biraz. Biraz değil bir hayli duygulandım. Sonra bir görüntü alayım dedim. Görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onları çekmeye yönelirken, 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda, parmağının oynadığını hissettim çocuğun."

Morgdan alıp kucağımda acile götürdüm

"Parmağını o şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım, ağzından köpük çıkıyordu, ölmemişti. Yaşıyor diye kucağıma alıp acile götürdüm. Acilin doktoruna teslim ettim, çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale edildi. Oksijen falan verilince çocuğun karnı oynamaya başladı."

'O kız çocuğu yaşıyor' dediler

"Ama ailesinin de öldüğünü duydum, hepsi morgun içindeymiş. Benim duyduğum kadarıyla sadece o çocuk sağ. Bunu yaşadık, beni en duygulandıran şeydi. Kız çocuğuydu. Daha sonra ben sordum, yaşıyor dediler fakat kayıt alınmadığı, isim bulunmadığından dolayı nereye gitti, çok uğraştım ama bulamadım.”

Hatay'da o bebeğin bulunduğu enkaz...

Morgdaki o anlar cep telefonu kamerasında

Ahmet Vurgun'un cep telefonuyla çektiği görüntüde, çocuğun parmağını oynattığını gördükten sonra, “Yaşıyor, vallahi yaşıyor” dediği, daha sonra içerideki diğer vatandaşların da, “Hareket var, yaşıyor” diyerek sevinç çığlıkları attığı görülüyor.

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