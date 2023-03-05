Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti talimatı! "Siyasette 24 saatte her şey olabilir"

Beli Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MKYK üyelerine İYİ parti ile ilgili tartışmalardan kaçınmaları ve İYİ Parti'yi dışlamamaları talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Cevap vermeyeceğiz” dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ağır ithamları karşısında yumuşak bir dil kullanmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine konuyla ilgili tartışmalardan kaçınmalarını söyleyerek “Biz yolumuza devam edeceğiz. Cevap vermeyeceğiz” dediği belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan kurmaylar, “İyi Parti’ye karşı dışlayıcı olmamaya devam edeceğiz. Millet İttifakı olarak da yolumuza devam edeceğiz. Açıkladığımız metinleri uygulamakta kararlıyız. Bunları değerlendirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu kanaatte” ifadelerini kullandı.

"Siyasette 24 saatte her şey olabilir"

CHP’li kurmaylar, İyi Parti’nin masaya dönme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin de “Bu konuyu toplantıda değerlendirmedik. Siyasette 24 saatte her şey olabilir. Bu olacaksa da kararı genel başkanlar verecektir. Biz her şekilde yolumuza devam edeceğiz” yorumunu yaptı.