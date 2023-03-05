İYİ Parti kulisi! Belediye Başkanları 'aday ol' deyince Akşener'in cevabı ne oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile görüştü. Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan Akşener, başkanların “Aday ol” çağrısına “Sonra konuşuruz” karşılığını verdi.

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Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin genel merkezinde önce partili belediye başkanları sonra da Başkanlık Divanı üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Akşener, partililerin görüşlerini sordu. Partililerin, Akşener’in “Aday olun” çağrısını yaptığı belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu’nun iradesinin arkasında oldukları” yönünde açıklamalarının ardından bu kez Akşener’e “Aday olun” dediği belirtildi.

Gelen çağrıya Akşener’in “Onları sonra konuşuruz” dediği, sonrasında ise daha önceki “Başbakanlığa talibim” sözlerini yinelediği kaydedildi.