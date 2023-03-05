BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti kulisi! Belediye Başkanları 'aday ol' deyince Akşener'in cevabı ne oldu?

İYİ Parti kulisi! Belediye Başkanları 'aday ol' deyince Akşener'in cevabı ne oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile görüştü. Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan Akşener, başkanların “Aday ol” çağrısına “Sonra konuşuruz” karşılığını verdi.

Abone ol

Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin genel merkezinde önce partili belediye başkanları sonra da Başkanlık Divanı üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Akşener, partililerin görüşlerini sordu. Partililerin, Akşener’in “Aday olun” çağrısını yaptığı belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu’nun iradesinin arkasında oldukları” yönünde açıklamalarının ardından bu kez Akşener’e “Aday olun” dediği belirtildi.

Gelen çağrıya Akşener’in “Onları sonra konuşuruz” dediği, sonrasında ise daha önceki “Başbakanlığa talibim” sözlerini yinelediği kaydedildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de polislerle birlikte çocuklarını görmeye gidin kadın öldürüldü 2 polis açığa alındı
İzmir'de polislerle birlikte çocuklarını görmeye gidin kadın öldürüldü 2 polis açığa alındı
Bakırköy’de İlginç kaza! 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı! Araç silah deposu gibi...
Bakırköy’de İlginç kaza! 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı! Araç silah deposu gibi...
Meral Akşener'den Erdoğan'a altın tepside hediye! Dünya haberi böyle gördü
Meral Akşener'den Erdoğan'a altın tepside hediye! Dünya haberi böyle gördü
İYİ Parti'de kafalar karışık! Ankara Milletvekili önce istifa etti sonra istifasını geri çekti
İYİ Parti'de kafalar karışık! Ankara Milletvekili önce istifa etti sonra istifasını geri çekti
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Rıdvan Dilmen canlı yayında taraftarı üzen haberi paylaştı!
Rıdvan Dilmen canlı yayında taraftarı üzen haberi paylaştı!
Irak Türkmen Cephesi: Suikastın arkasında PKK var
Irak Türkmen Cephesi: Suikastın arkasında PKK var
Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı
Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı
Jorge Jesus'tan Sevilla itirafı: Bizden çok güçlüler
Jorge Jesus'tan Sevilla itirafı: Bizden çok güçlüler
Enner Valencia'dan yeni sözleşme açıklaması!
Enner Valencia'dan yeni sözleşme açıklaması!
"Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ, saldırı girişimi sonrası tuvalete sığındı
"Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ, saldırı girişimi sonrası tuvalete sığındı