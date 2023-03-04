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Irak Türkmen Cephesi: Suikastın arkasında PKK var

Irak Türkmen Cephesi: Suikastın arkasında PKK var

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak'ın Kerkük kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir'in öldürülmesinin arkasında, terör örgütü PKK'nın olduğunu bildirdi.

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Turan, ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir'e yönelik saldırının bir terör olayı olduğunu ifade etti.

Turan, saldırının planlı olduğunu ve bu yöntemin PKK'ya ait olduğunu belirterek bu suikast olayının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu ve başta PKK olmak üzere, tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

"Kısa süre önce Irak güvenlik makamlarından bize aktarılan bilgilerde, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi binaları ve yetkililerine yönelik saldırı düzenleyecekleri bilgileri verildi." diyen Turan, olaya ilişkin Kerkük polisi ve güvenlik güçlerinden net bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

Kerkük'teki polis ve güvenlik güçlerinden, olayın ciddiyetle araştırılmasını istediklerini aktaran Turan, Irak hükümetinden de üst düzey heyetten oluşan bir inceleme komisyonunu Kerkük'e göndermesi ve soruşturma başlatması talebinde bulunduklarını kaydetti.

- "Irak Türkmen Cephesi'nin bürolarının korunmasını istiyoruz"

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgeler ve özellikle Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi bürolarına yönelik saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulunan Turan, güvenlik güçlerinden destek beklediğini belirterek "Irak Türkmen Cephesi'nin bürolarının korunmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Turan, tüm bu saldırı ve suikastlere rağmen Irak'taki Türkmenlerin varlık mücadelelerine devam edeceklerine vurgulayarak Türkmenlerin on yıllardır bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ancak hiçbir zaman varlıklarını ve haklarını savunmaktan vazgeçmediklerini hatırlattı.

ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Tahir, Kerkük'te dün aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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