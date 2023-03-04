Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi

Meral Akşener'in açıklamaları sonrası altılı masanın dağılmasına tepki gösteren Fatih Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala altılı masa dağıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını açıkladı.

Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısında bulundu.

Akşener'in sözleri altılı masayı dağıttı

Akşener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, İyi Parti dışındaki diğer partiler bugün Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı.

Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve İyi Parti'nin ittifaktan ayrılması ana gündem maddesi oldu.

Hal böyle olunca muhalif cephede de hayal kırıklığı yaşandı.

"Bizleri kandırdınız mı? Uyuttunuz mu?"

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, altılı masada yaşanan ayrılığa ve sürece tepki gösterdi.

Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.