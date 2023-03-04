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Kayseri'de korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kayserispor'da sakatlanan ve sedyeyle sahadan çıkarılan Lionel Carole, 42. dakikada yerini Uzodimma'ya bıraktı. Carole burnunda kırık ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 

Mücadelenin 42. dakikasında King ile Carole hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışarak yerde kaldılar. 

Sağlık ekipleri iki oyuncuya da saha içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken Carole oyuna devam edemedi. 

Yerini Uzodimma'ya bırakan Carole, burnunda kırık ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

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