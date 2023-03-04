DASK ödemesi almak için önemli bilgiler

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, yaşanılan deprem felaketi sonrası, evi depremden zarar gören kişilerin DASK ödemesi almaları için yapılması gerekenleri bir bir sıraladı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin derin bir üzüntü kaynağı olduğunun ve önemli dersler alınması gerektiğini ifade eden Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Milletimizin başı sağ olsun. Kalanlara geçmiş olsun. 1-7 Mart Deprem Haftası olması hasebiyle, hem deprem bilincimizin artması hem de hayatın bundan sonra devamı için gerekenleri ve tedbirleri almamız gerekmektedir. Deprem, yaşadığımız coğrafya sebebiyle hayatımızın bir parçası ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Dolayısıyla deprem açısından kültürümüzü ve algımızı daha da büyütmemiz gerekiyor. Deprem bilincinin anaokulundan başlayıp evimizde çekirdek ailemize kadar bunun girmesi gerekmektedir. Son yaşadığımız afet de bunun en önemli göstergesi. Birbirimize böyle durumlarda neler yapacağımızla ilgili bireylerden kurumlara, özel sektörden kamuya kadar yapabileceğimiz çok şey var. En basit şekliyle, bireysel olarak sadece evlerimizde eşyalarımızın güvenliğini sağlamak bile ölüm oranlarını ortalama yüzde 10 düşürmekte. Bu sebeple ilk önlem, bireyler bazında alınmalı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulanlar yakınlarını kaybetmenin acısı bir yana, diğer yandan da maddî zorluklarla boğuşmaktalar. Enkaz kaldırma faaliyeti devam ederken, deprem mağdurları arasında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine hasar bedeli ödemekte” dedi.

Kişilerin evinin yıkılması veya ağır hasar görme durumunda DASK’ın ne kadar ödeme yapacağı hakkında bilgi veren Güngör, “Depremin akabinde ödenecek sigorta bedelinin tespitinde sigorta edilen konutun metrekare bedeli ve metrekaresinin çarpılması sonucu elde edilen tutar esas alınıyor. Ödenecek tutarın 2023 yılı için 640 bin TL olan teminat tutarından fazla olmaması gerekiyor. Fazla olması durumunda varsa kalan tutar özel bir sigorta şirketi ile imzalanmış konut sigortası poliçesinin şartlarına göre sigorta tarafından ödenecek. Yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve maliyet, DASK’ın teminat tutarını aşıyorsa sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat hakkına sahip olabiliyor. Ancak bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortası şartı aranmaktadır. Her sene deprem sigorta bedeli hesaplanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan konut metrekare bedelleri baz alınıyor. Buna göre, 2023 yılında eğer yapınız betonarme yapı ise 3 bin 16 TL, diğer yapılar kategorisinde ise, 2 bin 80 TL’lik ücret ve metrekare değeri çarpılarak deprem sigortası bedeli hesaplanmış oluyor. Örneğin 100 metrekare olan bir betonarme meskenin sigorta bedeli 301 bin 600 TL’ye tekabül ediyor” diye konuştu.

Hasarlı binalara belli şartlar çerçevesinde sigorta yapılabileceğinin altını çizen Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaları hasar durumlarına göre ağır, orta ve hafif hasarlı olmak üzere 3’e ayırıyor. Ağır hasarlı binalara herhangi bir sigortalanma yapılamıyor ve bu binaların yıkılması gerekiyor. Orta hasarlı bina onarılmışsa ya da güçlendirilmişse sigortalanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “oturulabilir” durumda olduğunu gösteren uygunluk belgesi yeterli oluyor. Daha önceki bir depremde hafif hasar almış bir binanın sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınıyor ve sigorta poliçesi bu beyana göre yapılıyor” şeklinde konuştu.

Hasar ihbarı için gereken evraklar ve hasar tespiti için yapılması gerekenlerden bahseden Güngör, “DASK adına deprem sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine ya da 125 Alo DASK’ı arayarak hasar bildiriminde bulunabilirsiniz. Deprem sonrası oluşan hasarın bildirimi için en geç 15 günü içinde TC Kimlik veya poliçe numarası ile Hasar Bildirimi yapmak ve geçerli tapu bilgilerini haber vermek gerekiyor. Hasar tespiti için, eksper gönderiminde kolaylık olması için hasar yeri açık adresi, sigortalı telefon bilgileri ve (varsa) deprem teminatı içeren diğer sigorta bilgilerini DASK’a iletmek gerekiyor. Hasar ihbarının akabinde afet mahalline DASK adına görevli, sigortacılığın ilgili branşında deneyimli bağımsız hasar tespit uzmanları gelmekte. Eksperlere incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, hasar tazmin safahatını hızlandıran önemli bir unsurdur. Tespitlerin akabinde belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, hak sahibinin banka hesabına yaklaşık 1 ay içinde yatırılır” dedi.