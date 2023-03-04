İYİ Parti'den 'altılı masa' açıklaması: Biz masadayız, masadan kalkan 5 kişi var!

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti’nin Altılı Masa ilişkisine dair, “Burada masadan ayrılma söz konusu değil. Biz masadayız, fakat masadan kalkan 5 kişi var. Bundan sonra nasıl devam eder, açıkçası bunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'ye dair sorumluluğumuzun farkındayız” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Genel Başkan Meral Akşener’in parti belediye başkanlarıyla sürdürdüğü ve sonrasında gerçekleştirilecek toplantılara iştirak etmek üzere geldiği İYİ Parti ek binasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Akşener’in sürecin başından beri adaylıktan feragat ederek ‘seçilebilecek aday’ vurgusu yaptığını hatırlatan Çömez, “Ancak son güne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çok net bir açıklama olmadı. Hem özel toplantılarda hem de Altılı Masa’nın ortak toplantılarında Sayın Kılıçdaroğlu adaylık talebiyle ilgili bir açık beyanatta bulunmadı. En son gün bu irade ortaya kondu ve hepinizin bildiği gibi Demokrat Parti Genel Başkanı tarafından Sayın Kılıçdaroğlu aday gösterildi” diye konuştu.

Buna rağmen Akşener’in ‘kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım’ cümlesini sarf ettiğini dile getiren Çömez, bunun ardından Akşener’in anket yolunu kullanarak sürecin riske edilmemesi gerektiği yönündeki ifadelerini hatırlatarak, anketlerin yapılmaması yönünde itirazlar geldiğini anlattı.

Çömez, ortaya çıkan tabloda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun öne çıktığını kaydederek, “Bunları aday gösterelim, buna da itiraz edildi. Ardından 5 genel başkanın imzasıyla bu sürecin devam ettirilmesi şeklinde kendisine bir ifadede bulunuldu. Tabii bu şu demek, ‘biz beşimiz yola devam ederiz, ancak sizin olmamanız halinde o zaman masadan kalkın’ şeklinde bir tavır ortaya çıktı” dedi.

"Biz masadayız, fakat masadan kalkan 5 kişi var"

İYİ Parti’nin Altılı Masa’da olup olmayacağı şeklindeki soruya ilişkin Çömez, “Dolayısıyla burada masadan ayrılma söz konusu değil. Biz masadayız, fakat masadan kalkan 5 kişi var. Bundan sonra nasıl devam eder, açıkçası bunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'ye dair sorumluluğumuzun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Altılı Masa tarafından son toplantı sonrası yapılan ortak açıklamaya Akşener’in imza atmasını değerlendiren Çömez, “O imza Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için atılmış bir imza değil. O imza masanın başından beri ortaya konmuş olan irade niteliğinde ortak hareket edelim ve ortak karar verelim şeklinde” dedi.

Akşener’in ‘feragat ediyorum, aday olmayacağım’ sözlerinin tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çömez, Altılı Masa’da ‘kazanacak aday’ vurgusuna itiraz edildiğini dile getirerek, “Sonra da bir dayatma yapıldı, ‘5 imzayla biz yola devam edeceğiz. Siz eğer devam etmiyorsanız kalkabilirsiniz’. Bu bir anlamda Sayın Akşener'e dirsek göstermektir” açıklamasını yaptı.

Akşener’in 6 Mart’taki toplantıda olup olmayacağını yanıtlayan Çömez, “Ben son kararın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bugünkü görüşmelerden sonra bu sorunuza cevap verebilirim” derken, Akşener’in adaylığa ilişkin de “Bunların hepsi önümüzdeki günlerde kamuoyunun duyacağı şeyler. Henüz bunlar partide konuşulmadı” ifadelerini kullandı.

Çömez, Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık çağrısının bir siyasi samimiyet olduğunu not düşerek, parti içi kriz yaşanıp yaşanmadığına dair, “Aslında bir kriz ortada, parti içerisinde. Hepimiz bu görüşteyiz ve hepimiz genel başkanın görüşünün etrafında kenetlendik” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun aday olma isteği tarihi bir hatadır”

Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık iradesi’ni ortaya koymadığını belirterek, ‘bunun halının altını süpürüldüğünü’ söyleyen Çömez, “Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık bir yıldır önce bu masayı kurarken hem de ondan sonra masanın devamında zımnen aday olma isteğini değişik vesilelerle hissettirdi. Bakın ifade etti demiyorum hissettirdi. Ama artık Türkiye öyle bir kritik dönemde ki bunu samimi olarak ortaya koyması gerekiyordu. Sayın Genel Başkana son 2 aylık dönemde 2 kez kendisi başa baş toplantı yaptı ve ne yazık ki bu toplantılarda aday olma isteğini ortaya koymadı. Dolayısıyla bu tarihi bir hatadır” dedi.