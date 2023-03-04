BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
HABER /  SPOR

Bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddiası! TFF'den açıklama geldi

Bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddiası! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri yer aldı.

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, yaralılar var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki başkanla baş başa görüşme
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki başkanla baş başa görüşme
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Bakasetas'tan kötü haber!
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Bakasetas'tan kötü haber!
İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!
İYİ Parti'de kritik toplantı: Meral Akşener'i Cihan Paçacı karşıladı!
Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Mehmet Barlas'tan Meral Akşener krizi yorumu: Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir
Mehmet Barlas'tan Meral Akşener krizi yorumu: Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir
100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti baba-kız aranıyor
Trafik sigortasında dev vurgun! Araç sahipleri dikkat: Bu tuzağa düşmeyin!
Trafik sigortasında dev vurgun! Araç sahipleri dikkat: Bu tuzağa düşmeyin!
Hande Fırat, Meral Akşener'in planını yazdı!
Hande Fırat, Meral Akşener'in planını yazdı!
Deniz Zeyrek'in Meral Akşener iddiası: Seçim günü
Deniz Zeyrek'in Meral Akşener iddiası: Seçim günü
O isim merkeze alındı! Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine atama
O isim merkeze alındı! Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine atama
Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!
Feci kazada camdan savruldu! Kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti!