Hande Fırat, Meral Akşener'in planını yazdı

Altılı masadaki deprem gündemi sarstı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Meral Akşener'in masan kalkması sonrası olasılıkları kaleme aldı. Fırat, "iki isim de kabul etmezse Akşener’in planı hazır." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, adaylık çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi ve iki isim de Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında "iki isim de kabul etmezse Akşener’in planı hazır." dedi ve şunları kaydetti:

İpler kopmuştu Akşener, zaten partisinin yetkili kurullarından Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasının çıkmayacağını biliyordu. Gelelim Akşener’in planına:

- Akşener, kimilerinin iddiasına göre “oğlum” diye hitap ettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a aynı anda çağrıda bulundu.

- İmamoğlu’nun bu adaylığa ve çağrıya çok sıcak baktığını da bilerek yaptı.

- Bu satırların yazıldığı dakikalarda İmamoğlu’ndan özel bir açıklama gelmemişti.

Akşener’in adaylığı

- Ancak iki isim de kabul etmezse Akşener’in planı hazır.

- “Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım” diyecek.

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