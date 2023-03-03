Meral Akşener çağrı yapmıştı! İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, adaylık çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi. İki isim de Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

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Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın son toplantısından sonra İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün toplandı ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti.

Akşener çağrı yapmıştı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Noter masasına döndü" diyerek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmıştı.

İki isimden destek mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi.

Yavaş: Aynı çizgideyiz

Yavaş açıklamasında, ''Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu

Ekrem İmamoğlu ise, ''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.'' dedi.

Başkanlar görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.