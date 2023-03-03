Selçuk Yöntem'den Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına bomba yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalmasına bir yorum da ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'den geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göreve davet etti.

Selçuk Yöntem de yorum yapti

Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası bir çok isim konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Akşener'in masadan kalkmasıyla ilgili ünlü sanatçı Selçuk Yöntem de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"Bravo Meral hanım"

Yöntem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz.. Pes." dedi.