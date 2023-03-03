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İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sofra' cevabı

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sofra' cevabı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi.

Zorlu, "'Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi' diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir. Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" ifadelerini kullandı.

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