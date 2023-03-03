Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu: Halkımız müsterih olsun

İyi Parti lideri Meral Akşener'in aday açıklamasından sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masayı dağıttı. Masanın dağılmasının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

Partisinin kurmaylarını toplayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından 5 parti liderini arayarak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmenin ardından İyi Parti dışındaki 5 parti görüşme kararı aldı.

Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi

Akşener'in açıklamalarının değerlendirileceği toplantının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklandı.

Bu gelişmeler yaşanırken toplantıya ev sahipliği yapacak Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

"Halkımız müsterih olsun"

Temel Karamollaoğlu, "Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız, halkımız müsterih olsun." dedi.

"Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet ittifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.