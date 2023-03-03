Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek açıklamalar yaptı! Meral Akşener, altılı masadaki beş partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istediğini, kendilerinin buna karşı çıktığını belirtirken Yavaş ve İmamoğlu'na tarihi bir çağrı yaptı. Akşener'in açıklamalarının satır başlarında CHP'ye büyük göndermeler vardı. Bir genel başkanın daha Akşener ile yola devam etmesi gündemde.

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Siyaset gündeminde sıcak anlar yaşanıyor. Dünkü Millet İttifakı toplantısından sonra gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Akşener kameraların karşısına geçerek tarihi bir açıklama yaptı.

Altılı masadaki beş partinin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermek istediğini söyleyen Akşener, kendilerinin ise buna karşı çıktığını söyledi. Ayrıca Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kameraların önünde bir çağrı yaptı. Akşener'in yaptığı açıklamada ise CHP'ye dikkat çeken göndermeler yer alıyordu. İşte detaylar...

"Ceketimi assam seçilirim diyenlerler..."

Akşener konuşmasında "Nasıl ki 2020 yılında ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı şekilde dimdik duruyoruz. Bugün de ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik"

Devamında Akşener, "Bu bizim partimizin kuruluş sebebidir, varoluş sebebidir. Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik." şeklinde konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yakın çalışma içinde bulunmuş hatta İmamoğlu sürecinde Saraçhane'ye gitmişti. Hüseyin Baş'ın altılı masaya dahil edilmesini Kılıçdaroğlu istememişti. Bu sürecin devamında BTP'nin de Akşener'e destek vermesi bekleniyor.