Fenerbahçe, Konyaspor maçında ceza alan taraftarlara hukuki destek verecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, Konyaspor karşılaşmasında 'hükümet istifa' tezahüratı yaptığı için cezalandırılan taraftarlarına hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü oynanan Konyaspor erteleme maçının ardından "spor müsabakalarını seyirden men" cezası alan taraftarlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, seyirden men tebligatı gelen taraftarlar için 40 Fenerbahçeli avukatla destek verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, seyirden men tebligatı gelen taraftarlar için 40 Fenerbahçeli avukatla destek verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Mail: hukukdestek@fenerbahce.org"