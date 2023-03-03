BIST 5.139
DOLAR 18,89
EURO 20,08
ALTIN 1.122,27
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Konyaspor maçında ceza alan taraftarlara hukuki destek verecek

Fenerbahçe, Konyaspor maçında ceza alan taraftarlara hukuki destek verecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, Konyaspor karşılaşmasında 'hükümet istifa' tezahüratı yaptığı için cezalandırılan taraftarlarına hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü oynanan Konyaspor erteleme maçının ardından "spor müsabakalarını seyirden men" cezası alan taraftarlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, seyirden men tebligatı gelen taraftarlar için 40 Fenerbahçeli avukatla destek verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız. 

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, seyirden men tebligatı gelen taraftarlar için 40 Fenerbahçeli avukatla destek verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.  Mail: hukukdestek@fenerbahce.org"

İlgili Haberler
Taraftar krizi devam ediyor! Fenerbahçe'ye deplasman yasağı kararı getirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yasak aşk cinayeti Müge Anlı'da ortaya çıktı! Recep Arı'yı Kadir öldürmüş katilden şok itiraf
Foto Galeri Yasak aşk cinayeti Müge Anlı'da ortaya çıktı! Recep Arı'yı Kadir öldürmüş katilden şok itiraf Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'daki üniversiteden 195 kişilik en acı liste! Profesörler, personeller, öğrenciler...
Hatay'daki üniversiteden 195 kişilik en acı liste! Profesörler, personeller, öğrenciler...
Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı
Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına işlem başlatıldı
Deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına işlem başlatıldı