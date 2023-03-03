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Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı

Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Feci kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

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Dün saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta meydana gelen kazada, Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan; ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Can Güler ve Başak Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşaktan döndüğü sırada hafif ticari araçla çarpışması yer aldı. Etrafa savrulan araçlardan bir tanesinin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması da görüntülere yansıdı.

Gökhan Zan'ın akrabası oldukları ortaya çıktı

Diğer taraftar yapılan araştırmada acı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

"Kader, onları orada yakaladı"

Gökhan Zan'ın, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dediği öğrenildi.

"Yalvarıyorum sesimiz olun"

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu, Hatay doğumlu Gökhan Zan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem sonrası memleketi için gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu.

Gökhan Zan, çektiği videoda hıçkıra hıçkıra ağlayarak “Arkadaşlar, ne olursun sesimizi duyun. Hatay çok kötü. Yalvarıyorum sesimiz olun. Çok kötü Hatay. İnsanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes en kaz altında. Millet kurtarılmak için yalvarıyor, elimizden bir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Ne olursunuz sesimiz olun, yalvarıyorum." demişti.

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