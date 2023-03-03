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Depremden etkilenen öğrenciler için yeni karar YÖK duyurdu! Ücret alınmayacak

Depremden etkilenen öğrenciler için yeni karar YÖK duyurdu! Ücret alınmayacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrenciler için yeni kararı açıkladı. Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı.

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YÖK'ten depremden etkilenen öğrenciler için yeni bir karar geldi. Buna göre; olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yükseköğretim alanında tedbirler getiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile depremden etkilenen öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri alınmayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kararnameye ilişkin, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Ödeyen öğrenciler de iade olacak

YÖK Başkanı Özvar, katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarında iade edileceğini kaydetti. 

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