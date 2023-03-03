Depremzede çocuklara shop ile "çorap" giydirdi! Yahya Çınkıl'dan açıklama

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, depremden etkilenen çocuklarla buluşup hediyeler dağıttı. Çınkıl, ayağında çorap olmayan o çocukları fotoşopla "çorap" giydirilmiş halde paylaştı... Çınkıl'dan açıklama geldi...

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Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl depremzedelerin bulunduğu bölgeye gitti. Depremzedeleri ziyaret eden Çınkıl o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oda TV'de yer alan haberde; Çınkıl'ın, depremzede çocukların çıplak ayaklarına photoshopla çorap görseli yaptığı kaydedildi.

Videoda çocukların ayaklarında çorap olmadığı görüntülenirken, aynı videodan alınarak Çınkıl tarafından paylaşılan görsellerde çocukların ayaklarında 'çorap' vardı... Shop ile çocuklara 'Çorap' giydirildiği kısa sürede fark edildi.

Çınkıl açıklama yaptı

TELE1’in ulaştığı Çınkıl, montaj var mı sorusuna, “Farkında değilim.” yanıtını verdi. Çınkıl, “Biz çorap ve mont da götürdük. Arkadaşlarımız yapmışsa hoş olmamış. Belki rencide etmek istememişlerdir” dedi.

Görselin orjinal hali

Görselin shoplu hali:

Shop yapılan diğer görseller...