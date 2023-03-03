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Bakan Özer açıkladı: Depremde ailesini kaybeden öğrencilere burs verilecek

Bakan Özer açıkladı: Depremde ailesini kaybeden öğrencilere burs verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs verileceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde; annesi, babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz" dedi.

Öte yandan, kararname uyarınca OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

OHAL ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

OHAL ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyaları ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmayacak.

OHAL ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

OHAL bölgesindeki illerde "İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun" kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmeyecek.

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