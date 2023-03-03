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Şubat ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 3.15 oldu

Şubat ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 3.15 oldu

TÜİK, 2023 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 3,15 oldu. Yıllık enflasyon olarak yüzde 55.18'e geriledi... ENAG'a göre şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre aylık enflasyon yüzde 3.15 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 55.18'e geriledi. 

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

Şubatta aylık enflasyonun AA anketine göre yüzde 3,5, Reuters anketine göre yüzde 3,4 gelmesi bekleniyordu. TÜİK ocakta aylık enflasyonu yüzde 6,65, yıllık enflasyonu yüzde 57,68 açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mart 2023'de açıkladığı verilere göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 3.83 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 44 aya yükseldi.

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