Maraş yine sallandı çevre iller de hissetti AFAD şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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Kahramnmaraş'ta kısa süreli panik yaratan bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama



AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.