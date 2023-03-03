BIST 5.261
DOLAR 18,90
EURO 20,08
ALTIN 1.119,04
HABER /  GÜNCEL

Maraş yine sallandı çevre iller de hissetti AFAD şiddetini duyurdu

Maraş yine sallandı çevre iller de hissetti AFAD şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Abone ol

Kahramnmaraş'ta kısa süreli panik yaratan bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan açıklama


AFAD'dan yapılan açıklamada "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahtekarlığın da böylesine pes! Taksi durağını ev diye kiralamak istedi!
Sahtekarlığın da böylesine pes! Taksi durağını ev diye kiralamak istedi!
Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'u mağlup etti
Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'u mağlup etti
Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı
Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı
Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler
Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler
Ukrayna açıkladı: Rusya, son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna açıkladı: Rusya, son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna birlikleri Rusya sınırını geçti Putin'in suçlamaları konuşuluyor
Ukrayna birlikleri Rusya sınırını geçti Putin'in suçlamaları konuşuluyor
Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları
Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu masada birbirine girdi! Akşener 'masadan kalkayım mı?' dedi
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu masada birbirine girdi! Akşener 'masadan kalkayım mı?' dedi
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
DSÖ'den dünyaya Suriye eleştirisi: İnsanlık nerede?
DSÖ'den dünyaya Suriye eleştirisi: İnsanlık nerede?