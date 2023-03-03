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Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları

Üst üste indirimlerle 20 liranın altına inen motorine bu gece yarısı yine kallavi zam geliyor. Zammın ardından İstanbul'da motorin 19.76 liradan, Ankara'da 20.13 İzmir'de 20.21'den satılacak.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma da sürüyor. Son dönemde üst üste indirimlerle uzun zaman sonra 20 liranın altına inen motorin bu gece yarısı gelecek zamla yeniden 20 liranın üzerine çıkacak. 

Gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre; bu gece yarısından itibaren motorine 91 kuruş zam bekleniyor. Zam ile birlikte İstanbul'da motorin 19.76 liradan, Ankara'da 20.13, İzmir'de ise 20.21 TL'den satılacak.

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